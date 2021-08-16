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Украина вновь замахнулась на Олимпийские игры: о чем заявил министр Гутцайт

Украина вновь замахнулась на Олимпийские игры: о чем заявил министр Гутцайт
11:50 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Украине рассчитывают и работают над проведением летних и зимних Юношеских Олимпийских игр в 2030 и 2032 годах.

Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в интервью "Интерфакс".

"На летние Олимпиады мы пока не смотрим. Мы рассчитываем и работаем над зимней Юношеской Олимпиадой, летней Юношеской Олимпиадой и зимними Олимпийскими играми: это 2030 и 2032 годы", -  говорит министр.

По его словам, пока что нет подсчетов по смете и необходимым инфраструктурным объектам, но известно, что проводить их можно на Западной Украине, в частности в Буковеле, а также привлечь еще некоторые другие города.

Также Гутцайт говорит, что прежде всего сейчас идет речь о Юношеских Олимпийских играх как тестовых, ведь на это нужен меньший бюджет и не так сложно как взрослые Олимпийские игры. Кроме того, их можно провести в Киеве, ведь инфраструктура позволяет.

Министр уверен, что Украина сможет самостоятельно провести большую зимнюю Олимпиаду.

"Это сложно, но возможно. Все зависит от построенной спортивной инфраструктуры. Невозможно сразу все сделать, когда десятки лет это стояло заброшенное" - заявил Гутцайт.

По его словам, в Украине пока что не рассматривают вариант проведения одной из будущих Олимпиад совместно с кем-то из соседей.

"Такого нет, чтобы была возможность совместно проводить Олимпийские игры. Это не рассматривается", - подчеркнул он.

Еще в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины амбициозной спортивной целью является проведение Олимпийских игр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Олимпийских играх в Токио Сборная Украины была представлена на спортивном форуме 157 атлетами, которые боролись за награды в 25 видах спорта - финальный медальный зачет Игр по итогам 16-и соревновательных дней.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Украина, Соревнования, Юношеские Олимпийские игры, Вадим Гутцайт.
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