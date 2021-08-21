Олімпійська чемпіонка висміяла ідею Зеленського щодо проведення Олімпіади в Україні

Оксана Баюл вважає, що до зимової Олімпіади українських спортсменів нікому готувати.

Відома українська фігуристка, олімпійська чемпіонка Оксана Баюл, яка завоювала золоту нагороду на Іграх-1994 року в Ліллехаммері, на своїй сторінці в Instagram прокоментувала ідею української влади про проведення зимової Олімпіади.

На думку Баюл, дана затія обернеться провалом для України, адже багато вітчизняних тренерів поїхали працювати в Росію або США. Крім того, Оксана нагадала, що є єдиною українкою, яка перемагала на Олімпіаді у фігурному катанні.

"Удачі з цією ідеєю! Хто буде на цих аренах працювати на результат? Практично всі тренера в Росії чи Америці? A хто я така нагадаю... перша олімпійська чемпіонка і єдина в цьому виді спорту в нашій країні", — написала Баюл, прикріпивши до посту фото президента України Володимира Зеленського.

"Телеграф" нагадує, що Зеленський неодноразово заявляв про бажання провести Ігри в Україні. А зовсім недавно міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт оголосив, що Україна спробує провести Юнацьку Олімпіаду найближчим часом.

Нагадаємо, на літніх Олімпійських іграх в Токіо збірна України зуміла здобути лише одну золоту медаль. "Жовто-сині" з 19 нагородами в активі розташувалися на 44-му місці в медальному заліку змагань.