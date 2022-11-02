Скабеева, плагиат и сексизм: зашквары претендентов на кресло Бубки

Беленюк и Гутцайт борются за пост президента НОК

Главный олимпиец Украины последних почти двух десятов лет Сергей Бубка покинет свой пост в этом месяце. 17 ноября Национальный олимпийский комитет получит нового президента. Претенденты на освободившееся кресло — Жан Беленюк и Вадим Гутцайт.

Согласно статута, президент выбирается тайным голосованием среди членов НОК. Их 162. Для победы кандидату нужно получить большинство голосов.

По слухам, Бубка поддерживает Гутцайта. За Беленюка — представители многих федераций. Но явного фаворита пока не видно.

Министр Гутцайт

Вадиму Гутцайту — 51 год. Олимпийский чемпион Барселоны-1992 в фехтовании на саблях. В 2002—2010 годах был главным тренером сборной Украины. В 2008 году украинская женская команда саблисток под его руководством завоевала "золото" на Олимпийских играх в Пекине.

С 2020 года — министр молодежи и спорта. Был также 81-м номером в списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах, но отказался идти в парламент.

По информации СМИ, Гутцайт был фигурантом по уголовному делу по хищению 2,25 млн грн государственных средств на закупках лодок для киевских спортсменов в бытность директора департамента молодежи и спорта КГГА.

Кстати, в программе Гутцайта на эту должность журналисты нашли плагиат.

Кроме того, Гутцайт числился в списке соучредителей российской компании "Альтаир" из Московской области. Хотя уверяет, что продал свою часть бизнеса в 2014 году.

Гутцайт, глава МОК Томас Бах и Сергей Бубка

Депутат Беленюк

Жану Беленюку — 31 год. Олимпийский чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе. С августа 2019 года — народный депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа". Шел на выборах под 10 номером в партийном списке. В Раде является первым заместителем председателя Комитета по вопросам молодежи и спорта.

В прошлом году российская пропагандистка Ольга Скабеева опубликовала фото с Беленюком. "Смотрите, какая зрада", — написала Скабеева.

"Я не знаю, кто такая Ольга Скабеева. Со мной фотографируется много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?" — Беленюк сделал вид, что не заметил огромный микрофон с надписью "россия".

Беленюк и Скабеева

А еще как-то борец попал в сексистский скандал. Жан опубликовал фото с награждения ЧМ-2019. И подписал: "Бабе – цветы, спортсменам – медали!". И услышал много нелестных слов в свой адрес.

Война

Со времен Олимпиады-2020 Беленюк посылает стрелы критики в министерство. После Токио-2020 Жан пытался разобраться: почему в составе украинской делегации были "лишние" чиновники? В то время, как спортсмены жаловались, что поехали на Игры без личных тренеров.

Особенно Беленюка волновал состав делегации в сборной по фехтованию. Мол, министр, бывший фехтовальщик, и надает преференции своему виду спорта.

Гутцайт ответил, что специально назначил личного наставника Беленюка главным тренером сборной, чтобы тот сделал все для победы Жана в Токио.

Полномасштабное вторжение россии усилило противостояние между НОК и министерством с одной стороны и Беленюком с другой. Сергей Бубка долго публично не реагировал на происходящее в Украине. Подписи главы НОК не было и под призывом спортивной общественности страны исключить россию и беларусь из состава МОК. А когда Сергей Назарович выступил с комментариями, то избегал прямого обвинения россии в агрессии.

Поэтому Жан был прав, когда критиковал Бубку за молчание.

"Позиция НОК не понятна в принципе. Не знаю где Бубка, но считаю, что главный олимпиец должен быть со своими спортсменами в такие кризисные моменты для страны", — возмущался Беленюк.

За босса НОК отдувался Гутцайт: "В такое время разгонять зраду… Вы работайте, делайте что-нибудь полезное для наших спортсменов, для нашей родины.

Я, к примеру, работаю тихо и делаю свое дело. Так же Сергей Бубка. Он отдается на сто процентов для того, чтобы поддержать наш спорт, поддержать все наши сборные команды.

Но есть и другие люди… Наши спортивные депутаты, которые кичатся на фото в Буче и Ирпене после освобождения", — намекнул Гутцайт на снимки Беленюка.

Кандидаты пока не представили свои программы, поэтому с чем они идут в президенты неизвестно. Но ясно одно, Вадим Гутцайт — человек еще старой формации. На его стороне будут люди, которым ближе старая система. Бунтарский дух Жана Беленюка более близок молодому поколению. Он обещает сломать систему, но не очень понятно, что будет строить на ее руинах.

Посмотрим, кто победит: молодость или опыт. Главное, чтобы не было как в политике: все обещания забываются на следующий день после выборов.