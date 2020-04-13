Гутцайт: Я сторонник системы приоритетных видов спорта

Новости спорта:По мнению министра молодежи и спорта, необходимо вкладывать средства в талантливых тренеров.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт признался Радио НВ, что он сторонник системы приоритетных видов спорта, которые больше финансируются.

"Я сторонник системы приоритетных видов спорта. Я сторонник того, чтобы виды спорта развивались и показывали результат. Если в любом виде спорта есть системная работа, тренеры, в том числе высшего мастерства, детский спорт, этот вид спорта должен получать средства. Столько, сколько он заработает. Поэтому я поддерживаю эту систему.

Это очень важно, чтобы была конкуренция между видами спорта. Чтобы все понимали, что просто так деньги никому не будут выдаваться.

Важно, чтобы вкладывали деньги в тренеров. Тренеры для нас важная отрасль. Основные наши вопросы: поддержка и образование наших тренеров. Набирают, обучают и выводят в мастера детей тренеры. Поэтому это для нас важно", - сказал Гутцайт.

Ранее Вадим Гутцайт сообщил, что деньги на подготовку к Олимпиаде вернут из стабилизационного фонда после пандемии коронавируса.

Напомним, Кабинет министров Украины предложил урезать бюджет спортивной отрасли на 55%. А представители 20 украинских спортивных федераций написали письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому по этому вопросу.