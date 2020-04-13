Скачать
Понедельник, 13.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Милевский помог Динамо Брест обыграть Ислочь в день рождения клуба
Милевский помог Динамо Брест обыграть Ислочь в день рождения клуба
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
Умер чемпион мира по футболу Питер Бонетти
Умер чемпион мира по футболу Питер Бонетти

Гутцайт: Я сторонник системы приоритетных видов спорта

Гутцайт: Я сторонник системы приоритетных видов спорта
22:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:По мнению министра молодежи и спорта, необходимо вкладывать средства в талантливых тренеров.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт признался Радио НВ, что он сторонник системы приоритетных видов спорта, которые больше финансируются.

"Я сторонник системы приоритетных видов спорта. Я сторонник того, чтобы виды спорта развивались и показывали результат. Если в любом виде спорта есть системная работа, тренеры, в том числе высшего мастерства, детский спорт, этот вид спорта должен получать средства. Столько, сколько он заработает. Поэтому я поддерживаю эту систему.

Это очень важно, чтобы была конкуренция между видами спорта. Чтобы все понимали, что просто так деньги никому не будут выдаваться.

Важно, чтобы вкладывали деньги в тренеров. Тренеры для нас важная отрасль. Основные наши вопросы: поддержка и образование наших тренеров. Набирают, обучают и выводят в мастера детей тренеры. Поэтому это для нас важно", - сказал Гутцайт.

Ранее Вадим Гутцайт сообщил, что деньги на подготовку к Олимпиаде вернут из стабилизационного фонда после пандемии коронавируса.

Когда доиграют Лигу чемпионов и Лигу Европы?

Напомним, Кабинет министров Украины предложил урезать бюджет спортивной отрасли на 55%. А представители 20 украинских спортивных федераций написали письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому по этому вопросу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Спорт, Новости спорта, Вадим Гутцайт, Мин спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
02 Динамо Брест - Ислочь: онлайн-трансляция матча (Видео)
03 Шевченко: Накануне таких матчей, как с Россией, важно отвлечь внимание от ажиотажа
04 В России считают, что Гассиев "переедет" Усика в реванше
05 Галлиани вспомнил громкие трансферы Милана: Шевченко был великим
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь