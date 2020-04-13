Скачать
Понедельник, 13.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Милевский помог Динамо Брест обыграть Ислочь в день рождения клуба
Милевский помог Динамо Брест обыграть Ислочь в день рождения клуба
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
Умер чемпион мира по футболу Питер Бонетти
Умер чемпион мира по футболу Питер Бонетти

Когда доиграют Лигу чемпионов и Лигу Европы?

Когда доиграют Лигу чемпионов и Лигу Европы?
19:45 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Еврокубковые турниры продолжатся после завершения национальных чемпионатов.

Еврокубковый сезон, вероятно, завершится после того, как доиграют национальные чемпионаты. Такой вариант согласовали УЕФА и Европейская ассоциация клубов, сообщает AS.

Ожидается, что из-за пандемии коронавируса, чемпионаты европейских стран вернутся не позже, чем в начале июля, а к августу завершатся. После этого команды-участницы Лиги чемпионов и Лиги Европы продолжат борьбу в турнирах.

Отметим, что допускается вариант, при котором четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из одного матча на нейтральных полях.

На межсезонье УЕФА отведет три недели, после чего в сентябре будет стартовать сезон-2020/21.

В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)

Напомним, что 13 марта Лига чемпионов и Лига Европы приостановили матчи из-за пандемии коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов, ЛЧ, ЛЕ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
02 Динамо Брест - Ислочь: онлайн-трансляция матча (Видео)
03 В России считают, что Гассиев "переедет" Усика в реванше
04 Киевское "Динамо" досрочно выходит из карантина
05 Шевченко: Накануне таких матчей, как с Россией, важно отвлечь внимание от ажиотажа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь