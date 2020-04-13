Когда доиграют Лигу чемпионов и Лигу Европы?

Новости спорта:Еврокубковые турниры продолжатся после завершения национальных чемпионатов.

Еврокубковый сезон, вероятно, завершится после того, как доиграют национальные чемпионаты. Такой вариант согласовали УЕФА и Европейская ассоциация клубов, сообщает AS.

Ожидается, что из-за пандемии коронавируса, чемпионаты европейских стран вернутся не позже, чем в начале июля, а к августу завершатся. После этого команды-участницы Лиги чемпионов и Лиги Европы продолжат борьбу в турнирах.

Отметим, что допускается вариант, при котором четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из одного матча на нейтральных полях.

На межсезонье УЕФА отведет три недели, после чего в сентябре будет стартовать сезон-2020/21.

Напомним, что 13 марта Лига чемпионов и Лига Европы приостановили матчи из-за пандемии коронавируса.