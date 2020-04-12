В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)

Новости спорта:Нападающий Артем Сердюк на скорости врезался в рекламный щит.

Российский нападающий "Слуцка" Артем Сердюк врезался в рекламный щит в матче 4-го тура чемпионата Беларуси с "Витебском" (1:1).

Эпизод произошёл в концовке встречи. Форвард не справился со скоростью и ногой пробил рекламный щит. В результате столкновения футболист не пострадал.

Видео можно посмотреть в "твиттере" "Матч ТВ".

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Сердюк перешёл в "Слуцк" летом 2019 года из ульяновской "Волги" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 30-летний нападающий принял участие в четырёх матчах чемпионата Беларуси (один — в стартовом составе), стал автором двух забитых мячей (один — с пенальти) и получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с белорусским клубом действует до 31 декабря 2020 года.

Ранее он играл за "Таганрог", МИТОС, "Олимпию" (Волгоград), "Армавир", "Балтику", "Факел" и "Чайку".