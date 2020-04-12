Скачать
Воскресенье, 12.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Милевский помог Динамо Брест обыграть Ислочь в день рождения клуба
Милевский помог Динамо Брест обыграть Ислочь в день рождения клуба
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
Украинский триатлонист Сапунов получил четырехлетнюю дисквалификацию за допинг
Украинский триатлонист Сапунов получил четырехлетнюю дисквалификацию за допинг
Умер чемпион мира по футболу Питер Бонетти
Умер чемпион мира по футболу Питер Бонетти

В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)

В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
21:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий Артем Сердюк на скорости врезался в рекламный щит.

Российский нападающий "Слуцка" Артем Сердюк врезался в рекламный щит в матче 4-го тура чемпионата Беларуси с "Витебском" (1:1).

Эпизод произошёл в концовке встречи. Форвард не справился со скоростью и ногой пробил рекламный щит. В результате столкновения футболист не пострадал.

Видео можно посмотреть в "твиттере" "Матч ТВ".

Сердюк перешёл в "Слуцк" летом 2019 года из ульяновской "Волги" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 30-летний нападающий принял участие в четырёх матчах чемпионата Беларуси (один — в стартовом составе), стал автором двух забитых мячей (один — с пенальти) и получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с белорусским клубом действует до 31 декабря 2020 года.

Армия Туниса разогнала футбольный матч с помощью вертолета (Видео)

Ранее он играл за "Таганрог", МИТОС, "Олимпию" (Волгоград), "Армавир", "Балтику", "Факел" и "Чайку".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, ФК Слуцк, Артем Сердюк, ФК Витебск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинский боксер совершил дерзкий побег от полиции США (Видео)
02 Соль провел тренировку с женой на крыше: комплекс упражнений (Видео)
03 Динамо Брест - Ислочь: онлайн-трансляция матча (Видео)
04 "Я и Шевчук в запасе": Ротань назвал свою "команду мечты"
05 "Иной мир": Хирн оценил перспективы Усика в хэвивейте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь