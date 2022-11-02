Скабєєва, плагіат та сексизм: зашквари претендентів на крісло Бубки

Беленюк та Гутцайт борються за пост президента НОК

Головний олімпієць України останніх майже двох десятків років Сергій Бубка залишить свою посаду цього місяця. 17 листопада Національний олімпійський комітет отримає нового президента. Претенденти на крісло, що звільнилося, — Жан Беленюк і Вадим Гутцайт.

Згідно із статутом, президент обирається таємним голосуванням серед членів НОК. Їх 162. Для перемоги кандидату потрібно здобути більшість голосів.

З чуток, Бубка підтримує Гутцайта. За Беленюка – представники багатьох федерацій. Але очевидного лідера поки не видно.

Міністр Гутцайт

Вадиму Гутцайту — 51 рік. Олімпійський чемпіон Барселони-1992 у фехтуванні на шаблях. У 2002-2010 роках був головним тренером збірної України. 2008 року українська жіноча команда шаблісток під його керівництвом виборола "золото" на Олімпійських іграх у Пекіні.

З 2020 року — міністр молоді та спорту. Був також 81-м номером у списку партії "Слуга народу" на парламентських виборах, але відмовився йти в депутати.

За інформацією ЗМІ, був фігурантом у кримінальній справі з розкрадання 2,25 млн грн державних коштів на закупівлі човнів для київських спортсменів під час перебування на посаді директора департаменту молоді та спорту КМДА.

До речі, у програмі Гутцайта на цю посаду журналісти виявили плагіат.

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Крім того, Гутцайт був у списку співзасновників російської компанії "Альтаїр" з Московської області. Хоча запевняє, що продав свою частину бізнесу у 2014 році.

Гутцайт, голова МОК Томас Бах та Сергій Бубка

Депутат Беленюк

Жану Беленюку – 31 рік. Олімпійський чемпіон Токіо-2020 у греко-римській боротьбі. З серпня 2019 року – народний депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу". Йшов на виборах під 10 номером у партійному списку. У Раді є першим заступником голови Комітету з питань молоді та спорту.

Минулого року російська пропагандистка Ольга Скабеєва опублікувала фото із Беленюком. "Дивіться, яка зрада", — написала Скабеєва.

"Я не знаю, хто така Ольга Скабеєва. Зі мною фотографується багато людей. Мені у кожного запитувати, хто він, звідки і чим займається?" — Беленюк вдав, що не помітив величезний мікрофон із написом "росія".

Беленюк та Скабеєва

А ще якось борець потрапив у сексистський скандал. Жан опублікував фото із нагородження ЧС-2019. І підписав: "Бабі – квіти, спортсменам – медалі!" І почув багато невтішних слів на свою адресу.

Війна

З часів Олімпіади-2020 Беленюк посилає стріли критики до міністерства. Після Токіо-2020 Жан намагався розібратися: чому у складі української делегації були "зайві" чиновники? Тоді як спортсмени скаржилися, що поїхали на Ігри без особистих тренерів.

Особливо Беленюка хвилював склад делегації у збірній із фехтування. Мовляв, міністр, колишній фехтувальник, і надає преференції своєму виду спорту.

Гутцайт відповів, що спеціально призначив особистого наставника Беленюка головним тренером збірної, щоб той зробив усе для перемоги Жана у Токіо.

Повномасштабне вторгнення росії посилило протистояння між НОК і міністерством з одного боку й Беленюком з іншого. Сергій Бубка довго публічно не реагував на події в Україні. Підпису глави НОК не було і під закликом спортивної громадськості країни виключити росію та білорусь зі складу МОК. А коли Сергій Назарович виступив з коментарями, то уникав прямого звинувачення росії в агресії.

Тому Жан мав рацію, коли критикував Бубку за мовчання.

"Позиція НОК не зрозуміла в принципі. Не знаю, де Бубка, але вважаю, що головний олімпієць має бути зі своїми спортсменами в такі кризові моменти для країни", — обурювався Беленюк.

За боса НОК віддувався Гутцайт: "У такий час розганяти зраду… Ви працюйте, робіть щось корисне для наших спортсменів, для нашої батьківщини.

Я, наприклад, працюю тихо та роблю свою справу. Також Сергій Бубка. Він віддається повністю для того, щоб підтримати наш спорт, підтримати всі наші збірні команди.

Але є й інші люди… Наші спортивні депутати, які хизуються на фото у Бучі та Ірпені після звільнення", — натякнув Гутцайт на знімки Беленюка.

Кандидати поки не представили своїх програм, тому з чим вони йдуть у президенти невідомо. Але ясно одне, Вадим Гутцайт – людина ще старої формації. На його боці будуть люди, яким ближча стара система. Бунтарський дух Жана Беленюка ближчий молодому поколінню. Він обіцяє зламати систему, але не дуже зрозуміло, що будуватиме на її руїнах.

Подивимося, хто переможе: молодість чи досвід. Головне, щоб не було як у політиці: всі обіцянки забувають наступного дня після виборів.