"Я йду на президентські вибори"! Беленюк кинув виклик системі

Борець має намір очолити НОК України

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з боротьби народний депутат Жан Беленюк оголосив, що йде на вибори президента Національного олімпійського комітету.

"Мене обурили численні повідомлення від колег зі спортивної спільноти, що цього року на асамблеї НОК деякі люди хочуть влаштувати вибори без вибору.

Мабуть, дехто ще не розуміє в якій країні ми живемо і за що боремося прямо зараз, кожен на своєму фронті. Точнісінько не за те, щоб нас ставили перед фактом, хто очолить той чи інший інститут! Ми маємо право обирати та маємо право бути обраними, законним шляхом, чесно, у конкурентній боротьбі! Люди мають право бачити наші програми, знати нас в обличчя, порівнювати наші стилі та підходи, познайомитися з нашими командами, критикувати нас чесно та відкрито, а ми, у свою чергу, дослухатись до критики. Настав час зізнатися, що у нас багато проблем, багато почутих голосів спортсменів і тренерів, багато питань без відповідей! Моє завдання їх почути та допомогти!

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Ми чудово розуміємо дві основні функції НОК, які мають бути фундаментальними.

Захист наших спортсменів на міжнародній арені, особливо в часи, коли вони такого захисту найбільше потребують і залучення, і справедливий розподіл коштів між спортсменами та федераціями, коли фінансування розподіляється за принципами та правилами здорового фінансово-результативного клімату, а не чиїхось особистих переваг.

Наша команда ставить цілі і не зупиняється, доки не досягне їх. Принцип цілком спортивний, однак у спорті його можна дотримуватись лише тоді, коли граєш чисто і за правилами!

Я йду на вибори президента НОКу, це серйозний виклик системі! Настрій рішучий, із запитом та надією на вашу підтримку!" – написав Беленюк у Facebook.

Вибори голови НОК відбудуться 17 листопада. З’явилася інформація, що нинішній президент олімпійського комітету Сергій Бубка не висуватиме своєї кандидатури. Одним із можливих наступників Бубки називали міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

Раніше ми писали, що Жан Беленюк увійшов до рейтингу топ-100 найвпливовіших українців.