Четверо спортсменів увійшли до рейтингу топ-100 найвпливовіших українців

Серед них лише один футболіст.

Журнал "Фокус" опублікував черговий рейтинг найвпливовіших українців.

На 51-му місці чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик. 77-е місце посів єдиний український олімпійський чемпіон Токіо-2020, борець та народний депутат Жан Беленюк.

На 79-й позиції нинішній головний тренер футбольного клубу "Дженоа" Андрій Шевченко, котрий разом зі збірною України пробився до чвертьфіналу чемпіонату Європи. А на сотому місці бронзова призерка Олімпіади-2020, дзюдоїстка Дар’я Білодід.

Перше місце у ньому посів президент України та давній футбольний уболівальник Володимир Зеленський, на другому місці президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов, а трійку лідерів закриває голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

До першої десятки також увійшли секретати Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов, колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко, голова СБУ Юрій Баканов та генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Олександр Усик розповів, як під час чемпіонату світу йому пропонували хабар за поразку у фіналі турніру.