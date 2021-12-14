Укр

Четверо спортсменов вошли в рейтинг топ-100 самых влиятельных украинцев

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Жан Беленюк Новость обновлена 14 декабря 2021, 13:28
Жан Беленюк

Среди них лишь один футболист.

Журнал "Фокус" опубликовал очередной рейтинг самых влиятельных украинцев.

На 51-м месте чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик. 77-е место занял единственный украинский олимпийский чемпион Токио-2020, борец и народный депутат Жан Беленюк.

На 79-й позиции нынешний главный тренер футбольного клуба "Дженоа" Андрей Шевченко, который вместе со сборной Украины пробился в четвертьфинал чемпионата Европы. А на сотом месте бронзовая призерка Олимпиады-2020, дзюдоистка Дарья Белодед.

Первое место в нем занял президент Украины и давний футбольный болельщик Владимир Зеленский, на втором месте президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов, а тройку лидеров закрывает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В первую десятку также вошли секретать Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, глава СБУ Юрий Баканов и генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Как ранее сообщал "Телеграф", Александр Усик рассказал, как во время чемпионата мира ему предлагали взятку за поражение в финале турнира.

Теги:
#Андрей Шевченко #Александр Усик #Жан Беленюк #Дарья Белодед
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