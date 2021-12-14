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Усику пропонували неймовірний хабар за поразку на чемпіонаті світу

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Олександр Усик Новина оновлена 14 грудня 2021, 07:35
Олександр Усик

Але українець відмовився та виграв той бій.

Український боксер-супертяж Олександр Усик, який у вихідні вболівав за Василя Ломаченка в бою проти Річарда Коммі, розповів про аматорський спорт.

Зокрема, спортсмен торкнувся теми чемпіонату світу з боксу-2011, який проходив у Баку (Азербайджан). У вирішальному поєдинку українець мав зустрітися проти місцевого боксера Теймура Мамедова.

"До мене підійшов чоловік і запропонував 300 тисяч євро за поразку. Звичайно, я відмовився. Довелося виходити на двобій із подвійною мотивацією, бо я розумів: цю суму спокійно можна розділити між трьома суддями, а вони б зробили свою брудну справу.

Емоції були ті ще: дуже велика арена, на поєдинку є президент Азербайджану. Я розумів, що треба дуже й точно бити, щоб претендувати на перемогу. Як підсумок, 25:15, дуже впевнена перемога з мого боку", — цитує Усика champion.com.ua з посиланням на польське видання Przeglad Sportowy.

На даний момент Усик — чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Усик оцінив свої шанси у поєдинку-реванші проти Ентоні Джошуа.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Ентоні Джошуа
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