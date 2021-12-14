Усику предлагали невероятную взятку за поражение на чемпионате мира

Но украинец отказался и выиграл тот бой.

Украинский боксер-супертяж Александр Усик, который на выходных болел за Василия Ломаченко в бою против Ричарда Комми, рассказал об аматорском спорте.

В частности, спортсмен затронул тему чемпионата мира по боксу-2011, который проходил в Баку (Азербайджан). В решающем поединке украинцу предстояло встретиться против местного боксера Теймура Мамедова.

"Ко мне подошел мужчина и предложил 300 тысяч евро за поражение. Конечно, я отказался. Пришлось выходить на поединок с двойной мотивацией, потому что я понимал: эту сумму спокойно можно разделить между тремя судьями, а они бы сделали свое грязное дело.

Эмоции были те еще: очень большая арена, на поединке присутствует президент Азербайджана. Я понимал, что надо сильно и точно бить, чтобы претендовать на победу. Как итог, 25:15, очень уверенная победа с моей стороны", — цитирует Усика champion.com.ua со ссылкой на польское издание Przeglad Sportowy.

На данный момент Усик — чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF і WBO.

Как ранее сообщал "Телеграф", Усик оценил свои шансы в поединке-реванше против Энтони Джошуа.