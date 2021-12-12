Комми на полу, довольный Усик и радостный Ломаченко: лучшие фото и видео вечера бокса в Нью-Йорке

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Украинский боксер Василий Ломаченко одержал победу по очкам над ганцем Ричардом Комми и стал претендентом на титульный бой против Джорда Камбососа.

ЛОМАЧЕНКО — КОММИ: ПОЛНОЕ ВИДЕО ПОБЕДНОГО ДЛЯ УКРАИНЦА БОЯ

В начале седьмого раунда Ломаченко отправил соперника в нокдаун, однако тот сумел подняться и продолжить поединок. Более того, бой продлился все предусмотренные 12 раундов.

Нокдаун назревал долго, и Ломаченко наконец-то пробил своего соперника ударом слева.

Встретил своего потенциального соперника и Александр Усик, который приехал поддержать Ломаченко. Перед боем он подошел к чемпиону мира в супертяжелом весе Тайсону Фьюри и обменялся любезностями.

После боя Усик зашел в раздевалку Ломаченко и сделал совместное фото с бывшим партнером по "Украинским атаманам".

В раздевалке Ломаченко скучно также не было. Василий после боя сразу же набрал американскому актеру Марку Волбергу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос оценил вероятность следующего боя против Ломаченко. У Василия равные шансы на бой вместе с двумя другими претендентами.