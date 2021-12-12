Коммі на підлозі, задоволений Усік та радісний Ломаченко: найкращі фото та відео вечора боксу у Нью-Йорку
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Український боксер Василь Ломаченко здобув перемогу за очками над ганцем Річардом Коммі та став претендентом на титульний бій проти Джорда Камбососа.
ЛОМАЧЕНКО — КОММІ: ПОВНЕ ВІДЕО ПЕРЕМОГНОГО ДЛЯ УКРАЇНЦЯ БОЮ
На початку сьомого раунду Ломаченко відправив суперника до нокдауну, однак той зумів піднятися і продовжити поєдинок. Більше того, бій тривав усі передбачені 12 раундів.
Нокдаун назрівав довго, і Ломаченко нарешті пробив свого суперника ударом зліва.
Зустрів свого потенційного суперника та Олександр Усік, який приїхав підтримати Ломаченка. Перед боєм він підійшов до чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсон Фʼюрі і обмінявся люб’язностями.
Після бою Усік зайшов у роздягальню Ломаченко та зробив спільне фото з колишнім партнером з "Українських отаманів".
У роздягальні Ломаченка нудно також не було. Василь після бою одразу набрав американському актору Марку Волбергу.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос оцінив ймовірність наступного бою проти Ломаченка. У Василя рівні шанси на бій разом із двома іншими претендентами.
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