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Коммі на підлозі, задоволений Усік та радісний Ломаченко: найкращі фото та відео вечора боксу у Нью-Йорку

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
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Василь Ломаченко проти Річарда Коммі Новина оновлена 12 грудня 2021, 10:04
Василь Ломаченко проти Річарда Коммі

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Український боксер Василь Ломаченко здобув перемогу за очками над ганцем Річардом Коммі та став претендентом на титульний бій проти Джорда Камбососа.

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На початку сьомого раунду Ломаченко відправив суперника до нокдауну, однак той зумів піднятися і продовжити поєдинок. Більше того, бій тривав усі передбачені 12 раундів.

Нокдаун назрівав довго, і Ломаченко нарешті пробив свого суперника ударом зліва.

Зустрів свого потенційного суперника та Олександр Усік, який приїхав підтримати Ломаченка. Перед боєм він підійшов до чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсон Фʼюрі і обмінявся люб’язностями.

Після бою Усік зайшов у роздягальню Ломаченко та зробив спільне фото з колишнім партнером з "Українських отаманів".

У роздягальні Ломаченка нудно також не було. Василь після бою одразу набрав американському актору Марку Волбергу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос оцінив ймовірність наступного бою проти Ломаченка. У Василя рівні шанси на бій разом із двома іншими претендентами.

Теги:
#Бокс #Василь Ломаченко #Річард Коммі
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