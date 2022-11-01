"Я иду на выборы президента"! Беленюк бросил вызов системе

Борец намерен возглавить НОК Украины

Олимпийский чемпион Токио-2020 по борьбе, народный депутат Жан Беленюк объявил, что идет на выборы президента Национального олимпийского комитета.

"Меня возмутили многочисленные сообщения от коллег из спортивного сообщества, что на ассамблее НОК в этом году некоторые люди хотят устроить выборы без выбора.

Пожалуй, некоторые еще не понимают в какой стране мы живем и за что боремся прямо сейчас, каждый на своем фронте. Точно не за то, чтобы нас ставили перед фактом, кто возглавит тот или иной институт! Мы имеем право выбирать и имеем право быть избранными, законным путем, честно, в конкурентной борьбе! Люди имеют право видеть наши программы, знать нас в лицо, сравнивать наши стили и подходы, познакомиться с нашими командами, критиковать нас честно и открыто, а мы, в свою очередь, прислушиваться к критике. Пора признаться, что у нас много проблем, много слышанных голосов спортсменов и тренеров, многие вопросы без ответов! Моя задача их услышать и помочь!

Мы прекрасно понимаем две основные функции НОК, которые должны быть фундаментальными.

Защита наших спортсменов на международной арене, особенно во времена, когда они в такой защите больше всего нуждаются и в привлечении, и справедливое распределение средств между спортсменами и федерациями, когда финансирование распределяется по принципам и правилам здорового финансово-результативного климата, а не чьих-то личных предпочтений.

Наша команда ставит цели и не останавливается, пока не достигнет их. Принцип вполне спортивный, однако в спорте его можно придерживаться только тогда, когда играешь чисто и по правилам!

Я иду на выборы президента НОК, это серьезный вызов системе! Настроение решительное, с запросом и надеждой на вашу поддержку!" – написал Беленюк в Facebook.

Выборы главы НОК пройдут 17 ноября. Появилась информация, что нынешний президент олимпийского комитета Сергей Бубка не будет выдвигать свою кандидатуру. Одним из возможных преемников Бубки называли министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

Ранее мы писали, что Жан Беленюк вошел в рейтинг топ-100 самых влиятельных украинцев.