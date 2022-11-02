Три олімпійські чемпіони та директор: кандидати на пост президента НОК

Нового голову Національний олімпійський комітет отримає 17 листопада

На посаду президента Національного олімпійського комітету України балотуватимуться чотири кандидати. Це стало відомо після того, як минув термін подання документів. Раніше ми розповідали про двох фаворитів: Беленюка та Гутцайта.

Наразі ж прес-служба НОК опублікувала список усіх претендентів на посаду президента. Їх четверо.

Жан Беленюк – олімпійський чемпіон-2020 у боротьбі, народний депутат.

Олена Білосюк (Підгрушна) – олімпійська чемпіонка-2014 у біатлоні.

Вадим Гутцайт – олімпійський чемпіон-1992 у фехтуванні, міністр спорту.

Ігор Малинський – директор УНІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації.

Водночас, участь у виборах не візьме чинний керівник організації Сергій Бубка, який очолював її з 2005 року.

Вибори президента НОК України відбудуться 17 листопада.