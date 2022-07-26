"В Европе нечего жрать": российского депутата подняли на смех за предложение перенести Олимпиаду в рф

В рф опять заговорили о загнивающем Западе

В россии предложили перенести Олимпийские игры-2024 из Парижа в рф, ведь Франция якобы не способна провести праздник спорта на качественном уровне.

Об этом заявил председатель комитета госдумы рф по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, передает Матч ТВ. Он уверяет, что у Франции не будет денег в ближайшие десятилетия.

"В Европе людям, извините, жрать нечего и нечем дома отапливать. В этой ситуации абсолютно логично слышать о серьезных проблемах при подготовке к Олимпийским играм. Мне кажется, им нужно правильно расставить приоритеты: они хотят провести качественный праздник или все-таки найти деньги на то, чтобы дома отапливать? Судя по внешней политике Франции, денег в ближайшее десятилетие у них не будет", — заявил Свищев.

Российский депутат заявил, что французы не сумеют провести Олимпиаду-2024 достойно, ведь им придется экономить.

"Выходит, единственный вариант – провести Игры-2024 куце, скромненько, сэкономив на всем и намного опустив планку, установленную нами при организации Олимпиады в Сочи и других крупнейших спортивных событий. Тем более сейчас стоимость организации поднимается каждый день, мы это видим по новостям из Европы. А если они все-таки смогут изыскать деньги, то народ своих политиков не поймет: они будут возмущаться, почему температура воды в олимпийском бассейне будет выше, чем температура воды у них дома. Вы же знаете, насколько трепетно к этому относятся европейцы", — сказал россиянин.

Депутат госдумы считает, что французы должны попросить россию, чтобы та провела и организовала Игры-2024, а рф якобы в очередной раз протянет руку помощи Европе и спасет Старый Свет.

"Поэтому я призываю наших европейских коллег еще раз трезво оценить ситуацию. Если им не по карману проводить Олимпийские игры, пусть отказываются. А еще лучше: пусть направляются в Олимпийский комитет россии и попросят протянуть им руку помощи, взяв организацию Игр-2024 на себя. Думаю, что у нас есть все возможности организовать Олимпийские игры в лучшем виде. Инфраструктура есть, возможности есть, опыт есть, желание – тоже. Почему бы и нет? В очередной раз протянем руку помощи Европе, будем их спасать", – сказал депутат.

В сети лишь посмеялись со слов депутата.

Ранее сообщалось, что россиянам не понравился слоган Олимпиады-2024. К слову, в рф понимают, что из-за полномасштабного вторжения в Украину их спортсмены не смогут принимать участие в международных соревнованиях, а потому россия хочет проводить Спартакиады.