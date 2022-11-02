Звезде английского футбола Уэйну Руни сын разбил голову

Мальчик кинул тарелку в лоб отца

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни пострадал во время ужина в ресторане. Голову футболисту разбил его сын. Ранее Руни потратил сумасшедшие деньги на винную комнату в своем особняке.

Уэйн с семьей сейчас отдыхает в Дубае. Там они вместе с друзьями пошли в ресторан. По ходу ужина владельцы заведения рассказали, что у них есть традиция — бить тарелки об пол. Компания начала веселиться и в этот момент четырехлетний Касс запустил тарелку в лоб отцу.

Удар был сильный и потекла кровь. Но Уэйн воспринял это с юмором и застолье продолжилось, сообщает The Sun.

Уэйн Руни является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии (53 гола). Лучшие годы его карьеры пришлись на выступление за "Манчестер Юнайтед", с которым он пять раз становился чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов.

Ранее мы писали, что в Италии повторили "подвиг" украинского футболиста.

Напомним, что Украина требует изменить состав участников чемпионата мира-2022.