Украина требует изменить состав участников ЧМ-2022: письмо в ФИФА

Наша страна намерена жестко наказать агрессоров

Сегодня состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола. На нем было принято решение обратиться в ФИФА с требованием наказать российскую и иранскую федерации. Ранее мы писали, почему сборная Украины не сможет заменить Иран на ЧМ-2022.

"Принимая во внимание действия российского футбольного союза по интеграции футбольных клубов и федераций с временно оккупированных территорий Украины в российские соревнования и в структуру РФС, исполнительный комитет УАФ решил обратиться в ФИФА и УЕФА с призывом к принятию неотложных мер реагирования на действия РФС и применению наиболее строгих санкций, в том числе в виде исключения РФС из состава членов ФИФА и УЕФА", — гласит заявление УАФ.

"Учитывая информацию СМИ о систематических проявлениях нарушений прав человека в Иране, что может нарушать принципы и нормы Устава ФИФА, учитывая резолюцию Совета Безопасности ООН 2231 о наложении санкций на Иран и вероятную причастность Ирана к военной агрессии рф против Украины, обратиться к ФИФА рассмотреть вопрос об исключении сборной Ирана из состава участников чемпионата мира по футболу", – это уже резолюция УАФ по Ирану.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе" в Лусаиле. Сборная Украины не сумела преодолеть квалификационный барьер, оступившись в финале стыкового раунда команде Уэльса.