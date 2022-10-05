В россии закатили истерику из-за заявки Украины на ЧМ-2030

Появилась первая реакция рф на нашумевшую заявку Украины

В россии назвали политическим решение Португалии, Испании и Украины подать совместную заявку на проведение футбольного Мундиаля в 2030 году.

Об этом в среду, 5 октября, в комментарии "Чемпионату" заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Он считает, что ФИФА не одобрит данную заявку из-за сложностей в логистике.

"Решение Украины претендовать на чемпионат мира? Их право. На данный момент лично я не вижу логистической синергии и менеджерской привлекательности для этой заявки. Присоединение Украины не сделало изначальную заявку Португалии и Испании сильнее. Кроме политики я в этом ничего не вижу", — заявил Дюков.

Добавим, на данный момент заявки на проведение ЧМ-2030 подали:

Марокко.

Уругвай, Аргентина, Парагвай, Чили.

Испания, Португалия, Украина

Греция, Египет, Саудовская Аравия.

Напомним, 4 октября, в СМИ появилась информация о том, что Украина будет претендовать на проведение ЧМ по футболу. В этот же день данное решение поддержала Испания, а на следующий день и Португалия.

Ранее сообщалось, что 9 октября сборная Украины по футболу узнает имена соперников в квалификации на чемпионат Европы-2024.