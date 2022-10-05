У росії почалась істерика через заявку України на ЧС-2030

З’явилася перша реакція рф на гучну заявку України

У росії назвали політичним рішення Португалії, Іспанії та України подати спільну заявку на проведення футбольного Мундіалю у 2030 році.

Про це у середу, 5 жовтня, у коментарі "Чемпіонату" заявив президент Російського футбольного союзу (РФС) Олександр Дюков. Він вважає, що ФІФА не схвалить цю заявку через складності у логістиці.

"Рішення України претендувати на чемпіонат світу? Їхнє право. На цей час особисто я не бачу логістичної синергії та менеджерської привабливості для цієї заявки. Приєднання України не зробило початкову заявку Португалії та Іспанії сильнішою. Крім політики я в цьому нічого не бачу", — заявив Дюков.

Додамо, на цей час заявки на проведення ЧС-2030 подали:

Марокко.

Уругвай, Аргентина, Парагвай, Чилі.

Іспанія, Португалія, Україна

Греція, Єгипет, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, 4 жовтня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Україна претендуватиме на проведення ЧС з футболу. Цього ж дня це рішення підтримала Іспанія, а наступного дня і Португалія.

Раніше повідомлялося, що 9 жовтня збірна України з футболу дізнається імена суперників у кваліфікації на чемпіонат Європи-2024.