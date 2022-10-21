Почему Украина не заменит Иран на ЧМ-2022: простое объяснение

ФИФА не нужен хаос за месяц до старта турнира

Звезды иранского футбола написали открытое письмо в ФИФА. Они требуют исключить национальную команду из числа участников чемпионата мира 2022 года. Причина — нарушение прав человека в стране.

После этого письма в Украине со скоростью света начали разлетаться новости, что иранцев на мундиале может заменить наша команда. Но это бред. И вот почему.

Давайте предположим, что Иран дисквалифицируют. Что дальше? На чемпионатах мира существует четкая квота для каждого континента и менят ее никто не собирается. Для Азии это четыре прямые путевки на ЧМ-2022 плюс одна в межконтинентальный стыковой турнир.

Сборная Ирана из своей отборочной группы вышла на чемпионат мира напрямую, а команда ОАЭ попала в стыковые матчи. Там Эмираты уступила Австралии. Поэтому логично, что именно сборная ОАЭ должна заполнить освободившуюся азиатскую квоту.

Если нарушить этот принцип, то дальше начнется хаос, который никому не нужен за месяц до старта мундиаля в Катаре.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе" в Лусаиле. Сборная Украины не сумела преодолеть квалификационный барьер, оступившись в финале стыкового раунда команде Уэльса.