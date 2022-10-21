Чому Україна не замінить Іран на ЧС-2022: просте пояснення

ФІФА не потрібний хаос за місяць до старту турніру

Зірки іранського футболу написали відкритий лист у ФІФА. Вони вимагають виключити національну команду з-поміж учасників чемпіонату світу 2022 року. Причина — порушення прав людини у країні.

Після цього листа в Україні зі швидкістю світла почали розлітатись новини, що іранців на мундіалі може замінити наша команда. Але це марення. І ось чому.

Припустімо, що Іран дискваліфікують. Що далі? На чемпіонатах світу існує чітка квота для кожного континенту і міняти її ніхто не збирається. Для Азії це чотири прямі путівки на ЧС-2022 плюс одна у міжконтинентальний стиковий турнір.

Збірна Ірану зі своєї відбірної групи вийшла на чемпіонат світу безпосередньо, а команда ОАЕ потрапила до стикових матчів. Там Емірати поступилася Австралії. Тому логічно, що саме збірна ОАЕ повинна заповнити азіатську квоту, що звільнилася.

Якщо порушити цей принцип, далі почнеться хаос, який нікому не потрібен за місяць до старту мундіалю в Катарі.

Чемпіонат світу пройде з 20 листопада до 18 грудня 2022 року на восьми стадіонах у п’яти містах. Фінальний матч відбудеться на "Національному стадіоні" у Лусаїлі. Збірна України не зуміла подолати кваліфікаційний бар’єр, оступившись у фіналі стикового раунду команді Уельсу.