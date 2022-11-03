Рыдают все фанаты: Жерар Пике записал эмоциональное видео

Знаменитый футболист решил завершить карьеру

Легенда "Барселоны" Жерар Пике сегодня огорошил своих болельщиков. Футболист заявил о завершении карьеры. Свой последний матч в составе "Барселоны" Пике проведет 5 ноября против "Альмерии". Напомним, испанцы не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

"Последние недели, месяцы многие говорили обо мне. Но до этого момента я ничего не отвечал. Теперь говорить буду я.

Как и многие из вас, я всегда был болельщиком "Барселоны". Я родился в семье любителей футбола и фанатов "Барселоны". Когда я был маленьким, то хотел стать не футболистом, а игроком "Барселоны".

В последнее время я много думал об этом мальчике. Что, если бы ему тогда сказали, что все мечты сбудутся, что он попадет в первую команду "Барселоны", что он выиграет все возможные трофеи, станет чемпионом Европы и мира, поиграет с лучшими футболистами мира и станет одним из капитанов, найдет друзей на всю жизнь?

С того момента, как я присоединился к "Барселоне", прошло 25 лет. Я ушел, но вернулся. Футбол дал мне все, "Барса" дала мне все.

И теперь, когда все мечты этого мальчика сбылись, я хочу вам сообщить о своем решении – что пришло время завершить это путешествие. Я всегда говорил, что другой команды, кроме "Барсы", у меня уже не будет. И так оно и будет.

Субботний матч станет для меня последним на "Камп Ноу". Я стану обычным фанатом, буду поддерживать команду. Я передам свою любовь к "Барселоне" своим детям, как это сделали мои родители.

И вы меня знаете: рано или поздно я вернусь. Увидимся на "Камп Ноу". Да здравствует "Барселона"!" – записал эмоциональное видео для соцсетей Пике.

Достижения Пике

За свою карьеру 35-летний Жерар Пике поиграл в "Манчестер Юнайтед", "Сарагосе" и "Барселоне".