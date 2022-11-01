Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1 ноября

16 команд завершат групповой этап турнира

Во вторник, 1 ноября, стартует последний тур группового этапа Лиги чемпионов. Будет сыграно восемь матчей, после которых определятся клубы, которые выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, который вылетят в Лигу Европы и которые завершат свое еврокубковое выступление.

Расписание и результаты матчей

Группа А

22:00. "Ливерпуль" — "Наполи"

22:00. "Рейнджерс" — "Аякс"

Группа В

19:45. "Порту" — "Атлетико"

19:45. "Байер" — "Брюгге"

Группа С

22:00. "Бавария" — "Интер"

22:00. "Виктория" — "Барселона"

Группа D

22:00. "Спортинг" — "Айнтрахт"

22:00. "Марсель" — "Тоттенхэм"

Напомним, что в шестом туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет с "Лейпцигом". Для выхода в плей-офф "горнякам" нужна только победа. Смотрите онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Лейпциг" на нашем сайте.