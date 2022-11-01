Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1 ноября
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16 команд завершат групповой этап турнира
Во вторник, 1 ноября, стартует последний тур группового этапа Лиги чемпионов. Будет сыграно восемь матчей, после которых определятся клубы, которые выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, который вылетят в Лигу Европы и которые завершат свое еврокубковое выступление.
Расписание и результаты матчей
Группа А
22:00. "Ливерпуль" — "Наполи"
22:00. "Рейнджерс" — "Аякс"
Группа В
19:45. "Порту" — "Атлетико"
19:45. "Байер" — "Брюгге"
Группа С
22:00. "Бавария" — "Интер"
22:00. "Виктория" — "Барселона"
Группа D
22:00. "Спортинг" — "Айнтрахт"
22:00. "Марсель" — "Тоттенхэм"
Напомним, что в шестом туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет с "Лейпцигом". Для выхода в плей-офф "горнякам" нужна только победа. Смотрите онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Лейпциг" на нашем сайте.