"Шахтер" — "Лейпциг": онлайн битвы за плей-офф Лиги чемпионов

"Горняков" устроит только победа

В среду, 2 ноября, завершится групповой турнир Лиги чемпионов. Донецкий "Шахтер" имеет возможность пробиться в плей-офф турнира. Для этого нужно лишь обыграть немецкий "Лейпциг". Начало встречи в 19:45. Мы проведем онлайн-трансляцию матча.

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Турнирные расклады

В группе немецкий клуб опережает "Шахтер" на три очка. Для выхода в 1/8 финала "горнякам" нужна победа с любым счетом, тогда по личным встречам они обойдут немцев.

В первом матче этих команд была зафиксирована победа "Шахтера" — 4:1.

Кто фаворит

В букмекерских контрах не верят, что донецкий клуб останется в Лиге чемпионов. Котировки на победу "Шахтера" — 5.30, на ничью — 4.20, на победу "Лейпцига" — 1.64.

Национальный чемпионат

В 10 туре украинской Премьер-лиги "Шахтер" сыграл вничью с "Александрией" — 2:2. И занимает второе место в турнирной таблице.

В 12 туре Бундеслиги "Лейпциг" выиграл у "Байера" — 2:0 и на шестой позиции в турнирной таблице.