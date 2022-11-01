"Шахтар" — "Лейпциг": онлайн битви за плей-офф Ліги чемпіонів

"Гірників" влаштує лише перемога

У середу, 2 листопада, завершиться груповий турнір Ліги чемпіонів. Донецький "Шахтар" має можливість пробитися до плей-офф турніру. Для цього потрібно лише обіграти німецький "Лейпциг". Початок зустрічі о 19.45. Ми проведемо онлайн-трансляцію матчу.

Турнірні розклади

У групі німецький клуб випереджає "Шахтар" на три очки. Для виходу до 1/8 фіналу "гірникам" потрібна перемога з будь-яким рахунком, тоді за особистими зустрічами вони обійдуть німців.

У першому матчі цих команд було зафіксовано перемогу "Шахтаря" — 4:1.

Хто фаворит

У букмекерських контрах не вірять, що донецький клуб залишиться у Лізі чемпіонів. Котирування на перемогу "Шахтаря" — 5.30, на нічию — 4.20, на перемогу "Лейпцига" — 1.64.

Національний чемпіонат

У 10 турі української Прем’єр-ліги "Шахтар" зіграв унічию з "Олександрією" — 2:2. І посідає друге місце у турнірній таблиці.

У 12 турі Бундесліги "Лейпциг" виграв у "Байєра" — 2:0 і на шостій позиції у турнірній таблиці.