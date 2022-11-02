"Шахтар" залишився без Ліги чемпіонів: відеоогляд матчу з "Лейпцигом"

Донеччани продовжать виступати в Лізі Європи

У середу, 2 листопада, донецький "Шахтар", який напередодні не зміг обіграти "Олександрію" (2:2) у чемпіонаті України, провів "домашній" поєдинок Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 проти німецького "Лейпцигу".

Зустріч відбулася у Варшаві (Польща) на стадіоні "Війська Польського" і завершилася з рахунком 0:4 на користь представника Бундесліги, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Таким чином, "Гірники" продовжать свій шлях у стиковому раунді Ліги Європи.

На початку першого тайму "Лейпциг" провів кілька разючих атак, одна з яких стала гольовою. На 10-й хвилині Вернер з метрів 10 пробив прямо в Трубіна, а потім Крістофер Нкунку добив м’яч у порожні ворота.

У другому таймі німецький клуб забив ще. Спочатку безглузде взяття воріт оформив Андре Сілва, потім Домінік Собослаї реалізував вихід віч-на-віч. Пізніше Дані Ольмо красивим ударом довів рахунок до непристойного (УЄФА переписав м'яч як автогол Валерія Бондаря, — Ред.).

Турнірне становище команд у групі F Ліги чемпіонів

Статистика матчу Шахтар - Лейпциг

Відеоогляд матчу (повне відео гри доступне на megogo).

Відео голів:

Нагадаємо, "Гірники" провели до цього 5 матчів у Лізі чемпіонів. На старті турніру донеччани сенсаційно розгромили РБ Лейпциг (4:1). У другому турі "Шахтар" зіграв внічию з "Селтіком" (1:1), а в 3-му мінімально програв "Реалу" (1:2). У другому колі український клуб дав бій "Реалу" (1:1) і знову зіграв унічию з "Селтіком" (1:1).