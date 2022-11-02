"Шахтер" остался без Лиги чемпионов: видеообзор матча с "Лейпцигом"

Дончане продолжат выступать в Лиге Европы

В среду, 2 ноября, донецкий "Шахтер", который накануне не сумел обыграть "Александрию" (2:2) в чемпионате Украины, провел "домашний" поединок Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 против немецкого "Лейпцига".

Встреча состоялась в Варшаве (Польша) на стадионе "Войска Польского" и завершилась со счетом 0:4 в пользу представителя Бундеслиги, передает официальный сайт УЕФА. Таким образом, "Горняки" продолжат свой путь в стыковом раунде Лиги Европы.

В начале первого тайма "Лейпциг" провел несколько разящих атак, одна из которых стала голевой. На 10-й минуте Вернер с метров 10-и пробил прямо в Трубина, а затем Кристофер Нкунку добил мяч в пустые ворота.

Во втором тайме немецкий клуб забил еще. Сначала нелепое взятие ворот оформил Андре Силва, затем Доминик Собослаи реализовал выход один на один. Позднее Дани Ольмо красивым ударом довел счет до непристойного (УЕФА переписал мяч как автогол Валерия Бондаря, — Ред.).

Турнирное положение команд в группе F Лиги чемпионов

Статистика матча Шахтер - Лейпциг

Видеообзор матча (полное видео игры доступно на megogo).

Видео голов:

Напомним, "Горняки" провели до этого 5 матчей в Лиге чемпионов. На старте турнира дончане сенсационно разгромили РБ Лейпциг (4:1). Во втором туре "Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" (1:1), а в 3-м — минимально проиграл "Реалу" (1:2). Во втором круге украинский клуб дал бой "Реалу" (1:1) и вновь сыграл вничью с "Селтиком" (1:1).