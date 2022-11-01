Ліга чемпіонів: розклад та результати матчів 1 листопада

16 команд завершать груповий етап турніру

У вівторок стартує останній тур групового етапу Ліги чемпіонів. Буде зіграно вісім матчів, після яких визначаться клуби, які вийдуть у плей-офф Ліги чемпіонів, що вилетять до Ліги Європи та завершать свій єврокубковий виступ.

Розклад та результати матчів

Група А

22:00. "Ліверпуль" — "Наполі"

22:00. "Рейнджерс" — "Аякс"

Група В

19:45. "Порту" — "Атлетіко"

19:45. "Байєр" — "Брюгге"

Група С

22:00. "Баварія" — "Інтер"

22:00. "Вікторія" — "Барселона"

Група D

22:00. "Спортінг" — "Айнтрахт"

22:00. "Марсель" — "Тоттенхем"

Нагадаємо, що у шостому турі Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє з "Лейпцигом". Для виходу в плей-офф "гірникам" потрібна лише перемога. Дивіться онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Лейпциг" на нашому сайті.