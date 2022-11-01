Ліга чемпіонів: розклад та результати матчів 1 листопада
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16 команд завершать груповий етап турніру
У вівторок стартує останній тур групового етапу Ліги чемпіонів. Буде зіграно вісім матчів, після яких визначаться клуби, які вийдуть у плей-офф Ліги чемпіонів, що вилетять до Ліги Європи та завершать свій єврокубковий виступ.
Розклад та результати матчів
Група А
22:00. "Ліверпуль" — "Наполі"
22:00. "Рейнджерс" — "Аякс"
Група В
19:45. "Порту" — "Атлетіко"
19:45. "Байєр" — "Брюгге"
Група С
22:00. "Баварія" — "Інтер"
22:00. "Вікторія" — "Барселона"
Група D
22:00. "Спортінг" — "Айнтрахт"
22:00. "Марсель" — "Тоттенхем"
Нагадаємо, що у шостому турі Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє з "Лейпцигом". Для виходу в плей-офф "гірникам" потрібна лише перемога. Дивіться онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Лейпциг" на нашому сайті.