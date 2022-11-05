Гол, який неможливо забути: легенді "Динамо" Блохіну виповнилося 70 років (відео)

Зірка футболу святкує ювілей

5 листопада найкращому бомбардиру в історії київського "Динамо" Олегу Блохіну виповнилося 70 років. Столичний клуб не зумів привітати ювіляра своєю грою у єврокубках.

Проте "Біло-сині" побажали Блохіну міцного здоров’я, передає офіційний сайт київського клубу. Блохін забив 280 голів у 585 матчах за "Динамо".

"Керівництво, тренери, гравці та співробітники футбольного клубу "Динамо" (Київ) бажають ювіляру міцного здоров’я, довгих років щасливого життя, енергії та натхнення, добра та миру!" — йдеться у повідомленні від пресслужби киян.

Про легендарного динамівця, який став справжнім символом цілої переможної епохи клубу в 70-80-ті роки, красномовно говорять його досягнення:

сім чемпіонських титулів першості СРСР (1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986 рр.), п’ять Кубків СРСР (1974, 1978, 1982, 1985, 1987 рр), два Кубки володарів Кубків (1975, 1986 рр.), Суперкубок УЄФА (1975 р.);

рекордні 280 голів у 585 матчах за "Динамо" у всіх турнірах. Також Блохін є рекордсменом за кількістю матчів (432) та забитими м’ячами (211) у чемпіонатах СРСР;

найкращий бомбардир збірної СРСР (42 м’ячі у рекордних 112 матчах); учасник чемпіонатів світу 1982, 1986 р., бронзовий призер Олімпійських ігор 1972, 1976;

п’ятикратний найкращий бомбардир чемпіонату СРСР (1972, 1973, 1974, 1975, 1977) та найкращий бомбардир в історії розіграшу Кубка СРСР (30 м’ячів);

15-кратний лауреат списку "33 найкращих футболістів СРСР" за підсумками сезону, з них рекордні 13 разів (1972-1982, 1985, 1986) – під №1, двічі (1983, 1984) – під номером №2;

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Одним із пам’ятних моментів у ігровій кар’єрі Блохіна став супергол у ворота "Баварії" у матчі за Суперкубок УЄФА (0:1).

Найкращі голи Блохіна

Крім того, Блохін став доволі успішним тренером. Під його керівництвом збірна України досягла найбільшого успіху у своїй історії — пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу у 2006 році.

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