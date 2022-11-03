Грюкнуты дверима не вийшло: "Динамо" безславно програло "Фенербахче" (відео)

"Біло-сині" догравали матч удесятьох

У четвер, 3 листопада, "Динамо" провело матч 6-го туру групового раунду Ліги Європи сезону 2022/23 проти "Фенербахче".

Зустріч групи B відбулася у Кракові на стадіоні "Краковія" та завершилася з рахунком 0:2 на користь стамбульської команди. Кияни за підсумками євросезону посіли останнє місце у квартеті.

Вже в дебюті першого тайму "гості" забили досить безглуздий гол. Після закидання до штрафного майданчика Бущан зніс Валенсію, а м’яч відскочив до Арди Гюлера, який легко переправив "снаряд" у порожні ворота. Під завісу першої половини Вілліан Аран подвоїв перевагу "Фенербахче", вдало зігравши головою під час розіграшу стандарту.

У другому таймі ситуацію для "Динамо" погіршило вилучення Іллі Забарного (2-а жовта). У результаті кияни програли 5 матчів із 6 на груповій стадії єврокубка.

Турнірне становище команд у групі B Ліги Європи

Статистика матчу Динамо - Фенербахче

Відеоогляд матчу (повне відео матчу доступне на megogo)

Відео голів:

Нагадаємо, до цього кияни у Лізі Європи провели 5 матчів. Стартували "Біло-сині" поразкою від "Фенербахче" (1:2), потім наша команда сенсаційно поступилася АЕКу (0:1), після чого мінімально програла Ренну" (1:2). У другому колі "динамівці" знову програли французам (0:1), а в 5-му турі набрали свої перші очки в ЛЄ, зігравши з АЕКом із Ларнаки внічию (3:3).