"Динамо" — "Фенербахче": онлайн-трансляція матчу

"Динамо" спробує голосно грюкнути дверима в Європі

У четвер, 3 листопада, київське "Динамо", яке втратило математичні шанси на євровесну в рамках матчу 6-го туру групового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 зіграє проти "Фенербахче".

"Телеграф" проведе онлайн-траснляцію матчу, який розпочнеться о 22:00 за київським часом. Гра пройде у Кракові (Варшава) на стадіоні "Краковія".

Турнірні розклади

"Динамо" провалило єврокубкову кампанію, достроково припинивши боротьбу за місце в Лізі конференцій. У той же час "Фенербахче" має чудові шанси виграти квартет B і пробитися до 1/8 фіналу ЛЄ напряму. У разі невдачі турецький клуб, схоже, опиниться у раунді плей-офф Ліги Європи. АЕК Ларнака гарантувала собі місце у стиковому раунді ЛК.

Група B

Хто фаворит

На думку букмекерів, перемога "Динамо" оцінюється коефіцієнтом 3,95 (імовірність 25% за маржі букмекерів 4%). У той же час тріумф "Фенербахче" та нічия більш ймовірні — коефіцієнти 1,90 (53%) та 3,85 (26%) відповідно. Додамо, аналітики вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться нічиєю з рахунком 1:1 (коефіцієнт 7,40).

Внутрішня арена

"Динамо" провалило старт сезону і в чемпіонаті України, проте в останній грі першості "Біло-сині" здобули впевнену перемогу над "Кривбасом" (3:1).

"Фенербахче" після 11 турів у турецькій першості йде на першому місці. В останній грі "Жовті Канарки" розгромили Істанбулспор АС з рахунком (5:2).

Нагадаємо, матч "Динамо" — "Фенербахче" можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні. Раніше повідомлялося про скандал на грі киян у Ларнаці.