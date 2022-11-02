"Динамо" - "Фенербахче": онлайн-трансляция матча

"Динамо" попытается громко хлопнуть дверьми в Европе

В четверг, 3 ноября, киевское "Динамо", которое потеряло математические шансы на евровесну в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 сыграет против "Фенербахче".

"Телеграф" проведет онлайн-траснляцию матча, который начнется в 22:00 по киевскому времени. Игра пройдет в Кракове (Варшава) на стадионе "Краковия".

Турнирные расклады

"Динамо" провалило еврокубковую кампанию, досрочно прекратив борьбу даже за место в Лиге конференций. В то же время "Фенербахче" имеет прекрасные шансы выиграть квартет B и пробиться в 1/8 финала ЛЕ напрямую. В случае неудачи турецкий клуб, похоже, окажется в стыковом раунде Лиги Европы. АЕК Ларнака гарантировала себе место в стыковом раунде ЛК.

Группа B

Кто фаворит

По мнению букмекеров, победа "Динамо" оценивается коэффициентом 3,95 (вероятность 25% при марже букмекеров 4%). В то же время триумф "Фенербахче" и ничья более вероятны — коэффициенты 1,90 (53%) и 3,85 (26%) соответственно. Добавим, аналитики считают, что встреча, вероятнее всего, завершится ничьей со счетом 1:1 (коэффициент 7,40).

Внутренняя арена

"Динамо" провалило старт сезона и в чемпионате Украины, однако в последней игре первенства "Бело-синие" добыли уверенную победу над "Кривбассом" (3:1).

"Фенербахче" после 11 туров в турецком первенстве идет на первом месте. В последней игре "Желтые Канарейки" разгромили Истанбулспор АС со счетом (5:2).

Напомним, матч "Динамо" — "Фенербахче" можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. Ранее сообщалось о скандале на игре киевлян в Ларнаке.