"Динамо" - "Фенербахче": где и когда смотреть последний матч киевлян в еврокубках

Киевский клуб попрощается с Лигой Европы

"Бело-синие" после провала на Кипре от АЕКа из Ларнаки (3:3) проведут свой последний матч в текущей еврокубковой кампании против турецкого "Фенербахче".

В прямом эфире в Украине матч 6-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 "Динамо" — "Фенербахче" покажет ОТТ-платформа megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Игра "Динамо" — "Фенербахче" состоится в четверг, 3 ноября, в Кракове (Польша) на арене "Краковия", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Для киевлян еврокубковая кампания обернулась настоящим провалом. "Бело-синие" после 4 поражений и одной ничьей потеряли математические шансы на выход из группы. Стамбульский коллектив, в свою очередь, борется за первое место в квартете с "Ренном", а потому будет играть с "Динамо" только на победу.

В чемпионате Украины "Динамо" в своем последнем матче обыграло "Кривбасс" (3:1). После этой игры киевский клуб расположился на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ.

Ранее сообщалось, что на матче с АЕКом у украинки местные стюарды отобрали плакат с надписью "россия – страна-террорист".