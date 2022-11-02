"Динамо" — "Фенербахче": де і коли дивитись останній матч киян у єврокубках

Київський клуб попрощається з Лігою Європи

"Біло-сині" після провалу на Кіпрі від АЕКу з Ларнаки (3:3) проведуть свій останній матч у поточній єврокубковій кампанії проти турецького "Фенербахче".

У прямому ефірі в Україні матч 6-го туру групового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 "Динамо" — "Фенербахче" покаже ОТТ-платформа megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Гра "Динамо" — "Фенербахче" відбудеться у четвер, 3 листопада, у Кракові (Польща) на арені "Краковія", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Для киян єврокубкова кампанія стала справжнім провалом. "Біло-сині" після 4 поразок та однієї нічиєї втратили математичні шанси на вихід із групи. Стамбульський колектив, у свою чергу, бореться за перше місце у квартеті з "Ренном", а тому гратиме з "Динамо" лише на перемогу.

У чемпіонаті України "Динамо" у своєму останньому матчі обіграло "Кривбас" (3:1). Після цієї гри київський клуб розташувався на 8-му місці у турнірній таблиці УПЛ.

Раніше повідомлялося, що на матчі з АЕКом в українки місцеві стюарди відібрали плакат із написом "росія – країна-терорист".