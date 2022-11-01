"Повагу май, клоун": Мілевський потрапив у новий скандал

Колишньому форварду "Динамо" не сподобався пост журналіста

Скандальний український ексфутболіст Артем Мілевський після закінчення кар’єри гравця посварився в мережі з журналістом Миколою Васильковим.

Васильков на своїй сторінці в Instagram висміяв зовнішній вигляд Мілевського на прем’єрі документального фільму "Нація футболу", після чого колишній форвард збірної України знайшов, що відповісти Миколі, сценаристу картини.

"Його видають очі. А і ще він завжди нормально одягається. Але ще трохи стресів і ми втратимо нашого Мілевського, принаймні у тому вигляді, до якого звикли. Це він на передпрем’єрі "Нації футболу".

Складний був показ, двічі гуділа сирена, двічі всі виходили на паркування і не могли розпочати сеанс, втретє сирена завила якраз за 10 хвилин після титрів.

Міля, до речі, під час другої тривоги накивав п’ятами, так себе й не подзирив", — написав Васильков.

"Завали свій рот, Микола недороблений. Ти ще будеш тут розповідати, клоун. Ти стеж за мовою, г*вно, б*я. Повагу май, клоун. Пишеш свої пости, 180 лайків — не сміши народ", — відповів Мілевський.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення рф в Україну Мілевський потрапив у скандал з їжею для нужденних. Співачка та волонтер Даша Астаф’єва розповіла про негідну поведінку колишнього форварда "Динамо". Артем у відповідь звинуватив її у брехні.