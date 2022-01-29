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"Яка різниця": Алієв розповів про роман колишньої дружини з Мілевським

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Олександр Алієв Новина оновлена 29 січня 2022, 15:18
Олександр Алієв

Ексфутболіст не вірить чуткам.

Колишній півзахисник "Динамо" та збірної України Олександр Алієв, який нещодавно змінив вид спорту, заявив, що чутки про роман його колишньої дружини Тетяни з його другом Артемом Мілевським неправдиві.

Відповідну заяву скандальний футболіст зробив в інтерв’ю на YouTube-каналі BurBuzz.

Олександр заявив, що вперше чує подібні чутки, проте не заперечує, що "Міля", можливо, проводив час із Тетяною наодинці.

"Я перший раз про це чую. Ти сидиш із якоюсь дівчиною в ресторані. Це роман? Та навіть удвох. Та навіть якщо було, яка різниця. Тьома нас познайомив, ми сиділи в одній компанії", — розповів Алієв.

Олександр и Тетяна Алієві
Олександр и Тетяна Алієві

Нагадаємо, Алієв зі скандалом розлучився з Тетяною. За словами жінки, футболіст випивав, а також програвав гроші в казино. Справа доходила навіть до рукоприкладства. У пари після спільного шлюбу залишилися двоє дітей — донька Аліна та син Артем. До речі, футболіст помирився з колишньою дружиною заради дітей. Нещодавно Тетяна захищала Алієва від звинувачень ще одного колишнього чоловіка – ексфутболіста Романа Максимюка, який зараз змушений працювати вантажником у супермаркеті.

Раніше повідомлялося, що Мілевський повернувся до збірної України.

Теги:
#Футбол #Олександр Алієв #Артем Мілевський
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