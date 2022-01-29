"Какая разница": Алиев высказался о романе бывшей жены с Милевским

Экс-футболист не верит слухам.

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев, который недавно сменил вид спорта, заявил, что слухи о романе его бывшей жены Татьяны с его другом Артемом Милевским неправдивы.

Соответствующее заявление скандальный футболист сделал в интервью на YouTube-канале BurBuzz.

Александр заявил, что впервые слышит подобные слухи, однако не отрицает, что "Миля", возможно, проводил время с Татьяной наедине.

"Я первый раз об этом слышу. Ты сидишь с какой-то девушкой в ресторане. Это роман? Да даже вдвоем. Да даже если было, какая разница. Тема нас познакомил, мы сидели в одной компании", — рассказал Алиев.

Александр и Татьяна Алиевы

Напомним, Алиев со скандалом развелся с Татьяной. По словам женщины, футболист страдал алкоголизмом, а также проигрывал деньги в казино. Дело доходило даже до рукоприкладства. У пары после совместного брака остались двое детей — дочь Алина и сын Артем. К слову, футболист помирился с бывшей супругой ради детей. Недавно Татьяна защищала Алиева от обвинений еще одного бывшего мужа — экс-футболиста Романа Максимюка, который сейчас вынужден работать грузчиком в супермаркете.

Ранее сообщалось, что Милевский вернулся в сборную Украины.