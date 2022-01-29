Укр

"Какая разница": Алиев высказался о романе бывшей жены с Милевским

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
24
Александр Алиев Новость обновлена 29 января 2022, 15:18
Александр Алиев

Экс-футболист не верит слухам.

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев, который недавно сменил вид спорта, заявил, что слухи о романе его бывшей жены Татьяны с его другом Артемом Милевским неправдивы.

Соответствующее заявление скандальный футболист сделал в интервью на YouTube-канале BurBuzz.

Александр заявил, что впервые слышит подобные слухи, однако не отрицает, что "Миля", возможно, проводил время с Татьяной наедине.

"Я первый раз об этом слышу. Ты сидишь с какой-то девушкой в ресторане. Это роман? Да даже вдвоем. Да даже если было, какая разница. Тема нас познакомил, мы сидели в одной компании", — рассказал Алиев.

Александр и Татьяна Алиевы
Александр и Татьяна Алиевы

Напомним, Алиев со скандалом развелся с Татьяной. По словам женщины, футболист страдал алкоголизмом, а также проигрывал деньги в казино. Дело доходило даже до рукоприкладства. У пары после совместного брака остались двое детей — дочь Алина и сын Артем. К слову, футболист помирился с бывшей супругой ради детей. Недавно Татьяна защищала Алиева от обвинений еще одного бывшего мужа — экс-футболиста Романа Максимюка, который сейчас вынужден работать грузчиком в супермаркете.

Ранее сообщалось, что Милевский вернулся в сборную Украины.

Теги:
#Футбол #Александр Алиев #Артем Милевский
Президент РФ Владимир Путин
Интервью
В феврале Путин начнет делать то, ради чего выдвинул Западу невыполнимые условия – Георгий Тука
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Президент РФ Владимир Путин
В феврале Путин начнет делать то, ради чего выдвинул Западу невыполнимые условия – Георгий Тука
Дата публикации
Категория
Прощание с погибшими в Днепре
Жертв "днепровского стрелка" с почестями провели в последний путь (фото и видео)
Дата публикации
Категория
Часть войск возвращается на свои обычные позиции
В армии России сделали неожиданное заявление о войсках рядом с Украиной
Дата публикации
Категория
Коронавирус унес 100 031 жизнь
COVID-19 убил уже больше 100 тысяч украинцев: какие регионы понесли наибольшие потери
Дата публикации
Категория
Зерноуборочный комбайн
Обязательный техосмотр в Украине: кому приготовиться