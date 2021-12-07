Татьяна Алиева ответила на резонансные высказывания бывшего мужа

Женщина отрицает высказывания экс-супруга.

Татьяна Алиева заявила, что бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Роман Максимюк, который рассказал, что ездил спасать своего сына от побоев футболиста Александра Алиева, соврал.

Свой комментарий по скандальной истории экс-супруга Максимюка дала fanday.net.

По словам Татьяны, ее бывший муж таким образом решил похайпиться на фамилии Алиева. Женщина отметила, что Роман должен благодарить Александра за то, что тот воспитал его сына. Также Алиева заявила, что у нее есть документы, согласно которым Максимюк официально отказался от своего ребенка.

"Человек продал ребенка, семью и карьеру. А теперь этими высказываниями позорит сына. Он бы лучше сказал Алиеву спасибо за то, что тот воспитал его ребенка", — заявила Татьяна.

Алиева отметила, что причиной развода с Максимюком стало увлечение футболиста игрой в казино, а также постоянные "похождения". Примечательно, что Роман, по словам его бывшей супруги, даже одалживал деньги у Алиева на казино.

Роман Максимюк успел поиграть и за питерский "Зенит"

"Он продолжал играть в казино, бухал и постоянно снимал телок. С меня ржал весь Днепр (события разворачивались, когда Роман выступал за "Днепр"). Я даже в кафе нормально не могла выйти, мне сразу начинали рассказывать о его похождениях. Потом я забрала ребенка, уехала в Киев и подала на развод", — рассказала Татьяна.

Отметим, Татьяна и Александр также находятся в разводе. У пары от брака осталось двое детей — дочь Алина и сын Артем.

Добавим, что Максимюк в скандальном интервью рассказывал, как ему звонил маленький сын ночью и просил спасти от побоев Алиева. Также Роман поведал, что из-за пристрастия к азартным играм он теперь вынужден работать грузчиком в одном из луцких супермаркетов.