"Алиев маму бьет головой о батарею": экс-футболист рассказал, как спасал своего ребенка от домашних разборок "динамовца"

Бывший футболист рассказал страшную историю.

Роман Максимюк, экс-полузащитник сборной Украины, рассказал о взаимоотношениях с бывшей женой Татьяной, которая ушла от него с ребенком к бывшему хавбеку "Динамо" Александру Алиеву.

Об этом Максимюк поведал в интервью fanday.net.

Роман рассказал, что Татьяна изменила ему с Алиевым, когда тот выступал в "Динамо". После этого семья распалась, и экс-супруга, взяв с собой сына, переехала к Александру. Развод прошел спокойно, но вот дальше жизнь "в любви и согласии" у Татьяны и Александра не получилась. Роман вспомнил один случай, когда ночью ему позвонил сын с криками о помощи. Максимюк, проживающий в Луцке, тут же отправился в Киев за ребенком.

"Мне ребенок звонит в три часа ночи и говорит: "Алиев маму бьет головой о батарею, и меня бьет, приезжай, спаси меня". Я срываюсь с Луцка, еду в Киев, влезаю в их разборки. Меня это не интересовало ‒ можете делать все, что хотите, но это мой ребенок, и я не хочу, чтобы это его касалось. Их жизнь меня не интересовала, только жизнь и благополучие моего сына", — признался Максимюк.

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