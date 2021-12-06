"Алієв маму б’є головою об батарею": екс-футболіст розповів, як рятував свою дитину від домашніх розбірок "динамівця"

Колишній футболіст повідав скандальну історію.

Роман Максимюк, екс-півзахисник збірної України, розповів про взаємини з колишньою дружиною Тетяною, яка пішла від нього з дитиною до колишнього хавбека "Динамо" Олександра Алієва.

Про це Максимюк розказав в інтерв’ю fanday.net.

Роман нагадав, що Тетяна зрадила йому з Алієвим, коли той виступав у "Динамо". Після цього сім’я розпалася, і ексдружина, взявши з собою сина, переїхала до Олександра. Розлучення пройшло спокійно, але далі життя "у коханні та злагоді" у Тетяни та Олександра не вийшло. Роман згадав один випадок, коли вночі йому зателефонував син з криками про допомогу. Максимюк, який проживає в Луцьку, одразу вирушив до Києва за дитиною.

"Мені дитина дзвонить о третій годині ночі й каже: "Алієв маму б’є головою об батарею, і мене б’є, приїдь, врятуй мене". Я зриваюся з Луцька, їду до Києва, влізаю в їхні розбірки. Мене це не цікавило – можете робити все, що хочете, але це моя дитина, і я не хочу, щоб це її стосувалося. Їхнє життя мене не цікавило, тільки життя і добробут мого сина", — зізнався Максимюк.

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