Тетяна Алієва відповіла на резонансні висловлювання колишнього чоловіка

Жінка заперечує висловлювання ексчоловіка.

Тетяна Алієва заявила, що колишній гравець "Динамо" та збірної України Роман Максимюк, який розповів, що їздив рятувати свого сина від побоїв футболіста Олександра Алієва, збрехав.

Свій коментар щодо скандальної історії ексдружина Максимюка дала fanday.net.

За словами Тетяни, її колишній чоловік у такий спосіб вирішив похайпитися на прізвищі Алієва. Жінка зазначила, що Роман має дякувати Олександру за те, що той виховав його сина. Також Алієва заявила, що має документи, згідно з якими Максимюк офіційно відмовився від своєї дитини.

"Людина продала дитину, сім’ю та кар’єру. А тепер цими висловлюваннями ганьбить сина. Він би краще сказав Алієву спасибі за те, що той виховав його дитину", — заявила Тетяна.

Алієва зазначила, що причиною розлучення з Максимюком стало захоплення футболіста грою у казино, а також постійні "пригоди". Цікаво, що Роман, за словами його колишньої дружини, навіть позичав гроші у Алієва на казино.

Роман Максимюк встиг пограти і за пітерський "Зеніт"

"Він продовжував грати в казино, бухав і постійно знімав тьолок. З мене ржав весь Дніпро (події розгорталися, коли Роман виступав за місцевий клуб). Я навіть у кафе нормально не могла вийти, мені відразу починали розповідати про його пригоди. Потім я забрала дитину, поїхала до Києва та подала на розлучення", — розповіла Тетяна.

Зазначимо, Тетяна та Олександр також перебувають у розлученні. У пари від шлюбу залишилося двоє дітей — дочка Аліна та син Артем.

Додамо, що Максимюк у скандальному інтерв’ю розповідав, як йому дзвонив маленький син уночі та просив урятувати від побоїв Алієва. Також Роман заявив, що через пристрасть до азартних ігор він тепер змушений працювати вантажником в одному з луцьких супермаркетів.