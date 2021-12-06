Колишній футболіст "Динамо" та збірної України працює вантажником у супермаркеті

Гравець опинився у тяжкій ситуації через любов до казино.

Роман Максимюк, колишній футболіст збірної України, відповів на питання щодо роботи в Росії.

Про це Максимюк розповів в інтерв’ю fanday.net.

За словами Романа, він, можливо, і прийняв би пропозицію із Росії, адже зараз йому доводиться працювати не у футболі, а вантажником у супермаркеті. При цьому Роман не розуміє, чому за роботу у РФ засуджують лише публічних людей, а тисячі заробітчан "пачками продовжують їздити туди". До речі, свої фінансові невдачі Роман пов’язує з "любовʼю до казино".

"Пішов би тренувати російський клуб? Розумієте, я зараз працюю вантажником в одному з супермаркетів Луцька. Ось таке у мене склалося життя. У мене є тренерська ліцензія, і я хотів би повернутися у футбол. От скажіть мені, чому наші заробітчани пачками їздять на роботу до Росії? Вони не публічні, їм можна, а якщо людина публічна, то їй одразу кажуть, що це неправильно", — заявив Максимюк.

Додамо, що Роман встиг пограти за збірну України (5 матчів). Також на рахунку хавбека 7 ігор за основну команду київського "Динамо" та 45 ігор за пітерський "Зеніт". До слова, у "Зеніті" Максимюк перетинався з нинішнім тренером "Шерифа" Юрієм Вернидубом, який навідріз відмовляється від роботи в Росії.

Раніше Максимюк розповів, як їздив рятувати свого сина під час розбірок колишньої дружини з Олександром Алієвим.