"Я за Україну": Вернидуб навідріз відмовився їхати працювати до Росії (відео)

Український тренер має патріотичну позицію.

Юрій Вернидуб, тренер "Шерифа", який став головною сенсацією поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА, знову заявив, що за жодних умов не поїде працювати до Росії.

Про це український фахівець розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі Nobel.

За словами Вернидуба, він надто любить і поважає Україну, щоби піти на таке. Також на його позицію вплинуло і виховання батька, якого, на жаль, вже немає в живих.

"Чи розглядаю варіанти з роботою в Росії? Ні. Ще з 2013–2014 року – ні. Це моє право, мій вибір. Я не хочу про це багато говорити. Я б цього ніколи не зробив, бо народився в Україні. Ця країна дала мені все те, що в мене зараз є. Я їй дуже вдячний, і я її дуже люблю.І я готовий за неї йти до кінця. Іншої думки у мене не буде ніколи. А по-друге, мій батько, якого вже немає, ніколи б цього не зрозумів. Ось і все", – заявив Вернидуб.

Зазначимо, у середу, 24 листопада, "Шериф" зіграє домашній поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Реала". Цього ж дня "Шахтар" у Мілані зіграє з "Інтером". До речі, цей поєдинок буде показаний в Україні, а букмекери пророкують "Гірникам" поразку.