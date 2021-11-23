"Я за Украину": Вернидуб наотрез отказался ехать работать в Россию (видео)

Украинский тренер имеет патриотическую позицию.

Юрий Вернидуб, тренер "Шерифа", который стал главной сенсацией текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА, вновь заявил, что ни при каких условиях не поедет работать в Россию.

Об этом украинский специалист рассказал в интервью на YouTube-канале Nobel.

По словам Вернидуба, он слишком любит и уважает Украину, чтобы пойти на такое. Также на его позицию повлияло и воспитание отца, которого, к сожалению, уже нет в живых.

"Рассматриваю ли варианты с работой в России? Нет. Еще с 2013–2014 года – нет. Это мое право, мой выбор. Я не хочу об этом много говорить. Я бы этого никогда не сделал, потому что родился в Украине. Это раз. Эта страна дала мне все то, что у меня сейчас есть. Я ей очень благодарен, и я ее очень сильно люблю. И я готов за нее идти до конца. Другого мнения у меня не будет никогда. А во-вторых, мой отец, которого уже нет, никогда бы этого не понял. Вот и все", – заявил Вернидуб.

Отметим, в среду, 24 ноября, "Шерифу" предстоит сыграть домашний поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала". В этот же день "Шахтер" в Милане сыграет с "Интером". К слову, этот поединок будет показан в Украине, а букмекеры пророчат "Горнякам" разгромное поражение.