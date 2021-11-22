"Интер" отгрузит "Шахтеру" 3 мяча: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Горнякам" нужна только победа.

Донецкий клуб после тяжелой победы над львовским "Рухом" (2:0) в чемпионате Украины ожидает очередное фиаско в Лиге чемпионов.

Такой прогноз дала букмекерская компания Пари-Матч на игру "Интер" — "Шахтер".

По мнению аналитиков, шансы "Горняков" на победу крайне малы — коэффициент 10,00. В то же время успех хозяев и ничья более вероятны — коэффициенты 1,31 и 5,90 соответственно. Добавим, что специалисты называют счет 3:0 в пользу итальянского коллектива наиболее вероятным исходом противостояния (коэффициент 8,60).

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Интер" — "Шахтер" (данные за 22 ноября):

Пари-Матч: (победа "Интера" 1,31 — ничья 5,90 — победа "Шахтера" 10,00)

Отметим, в этой игре "Шахтеру" необходима только победа. Любой другой результат лишит украинский клуб евровесны.

Игра "Интер" — "Шахтер" состоится в среду, 24 ноября на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане, начало поединка — в 19:45 по киевскому времени. В прямом эфире поединок можно будет посмотреть по ТВ.

Напомним, первый матч между клубами, который состоялся в Киеве, завершился ничьей со счетом 0:0.