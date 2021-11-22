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"Інтер" відвантажить "Шахтарю" 3 м’ячі: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Шахтар" — "Інтер" Новина оновлена 22 листопада 2021, 19:24
"Шахтар" — "Інтер"

"Гірникам" потрібна лише перемога.

Донецький клуб після тяжкої перемоги над львівським "Рухом" (2:0) у чемпіонаті України чекає чергове фіаско в Лізі чемпіонів.

Такий прогноз дала букмекерська компанія Парі-Матч на гру "Інтер" — "Шахтар".

На думку аналітиків, шанси "Гірників" на перемогу вкрай малі — коефіцієнт 10,00. Водночас успіх господарів та нічия більш вірогідні — коефіцієнти 1,31 та 5,90 відповідно. Додамо, що фахівці називають рахунок 3:0 на користь італійського колективу найімовірнішим результатом протистояння (коефіцієнт 8,60).

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Інтер" — "Шахтар" (дані за 22 листопада):

  • Парі-Матч: (перемога "Інтера" 1,31 — нічия 5,90 — перемога "Шахтаря" 10,00)

Зазначимо, у цій грі "Шахтарю" потрібна лише перемога. Будь-який інший результат позбавить український клуб євровесни.

Гра "Інтер" — "Шахтар" відбудеться у середу, 24 листопада на стадіоні "Джузеппе Меацца" у Мілані, початок поєдинку — о 19:45 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок можна буде подивитися на ТБ.

Нагадаємо, перший матч між клубами, який відбувся у Києві, завершився нічиєю з рахунком 0:0.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #ФК Інтер (Мілан) #Ліга чемпіонів
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