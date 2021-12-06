Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины работает грузчиком в супермаркете

Игрок оказался в тяжелой ситуации из-за любви к казино.

Роман Максимюк, бывший футболист сборной Украины, ответил на вопрос о работе в России.

Об этом Максимюк поведал в интервью fanday.net.

По словам Максимюка, он, возможно, и принял бы предложение из России, ведь сейчас ему приходится работать не в футболе, а грузчиком в супермаркете. При этом Роман не понимает, почему за работу в РФ осуждают только публичных людей, а тысячи заробитчан "пачками продолжают ездить туда". К слову, свои финансовые неудачи Роман связывает с "любовью к казино".

"Пошел бы тренировать российский клуб? Понимаете, я сейчас работаю грузчиком в одном из супермаркетов Луцка. Вот такая у меня сложилась жизнь. У меня есть тренерская лицензия, и я хотел бы вернуться в футбол. Вот скажите мне, почему наши заробитчане пачками ездят на работу в Россию? Они не публичны, им можно, а если человек публичный, то ему сразу говорят, что это неправильно", — заявил Максимюк.

Добавим, что Максимюк успел поиграть за сборную Украины (5 матчей). Также на счету хавбека 7 игр за основную команду киевского "Динамо" и 45 игр за питерский "Зенит". К слову, в "Зените" Максимюк пересекался с нынешним тренером "Шерифа" Юрием Вернидубом, который наотрез отказывается от работы в России.

Ранее Максимюк рассказал, как ездил спасать своего сына во время разборок бывшей жены с Александром Алиевым.