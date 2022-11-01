"Уважение имей, клоун": Милевский угодил в новый скандал

Бывшему форварду "Динамо" не понравился пост журналиста

Скандальный украинский экс-футболист Артем Милевский после окончания карьеры игрока повздорил в сети с журналистом Николаем Васильковым.

Васильков на своей странице в Instagram высмеял внешний вид Милевского на премьере документального фильма "Нация футбола", после чего бывший форвард сборной Украины нашел, что ответить Николаю, сценаристу картины.

"Его выдают глаза. А, и еще он всегда нормально одевается. Но еще немного стрессов и мы потеряем нашего Милевского, по крайней мере в том виде, к которому привыкли. Это он на предпремьере "Нации футбола".

Сложный был показ, дважды гудела сирена, дважды все выходили на парковку и не могли начать сеанс, третий раз сирена завыла как раз через 10 минут после титров.

Миля, кстати, во время второй тревоги накивал пятками, так на себя и не позырил", — написал Васильков.

"Завали свой рот, Мыкола недоделанный. Ты еще будешь тут рассказывать, клоун. Ты следи за языком, г*вно, б*я. Уважение имей, клоун. Пишешь свои посты, 180 лайков – не смеши народ", — ответил Милевский.

Напомним, после полномасштабного вторжения рф в Украину Милевский угодил в скандал с едой для нуждающихся. Певица и волонтер Даша Астафьева рассказала о недостойном поведении бывшего форварда "Динамо". Артем в ответ обвинил ее во лжи.